先月（4月）に日本を訪れた外国人旅行者の数はおよそ370万人で、去年の同じ月と比べ5.5%減少しました。政府観光局によりますと、今年4月に日本を訪れた外国人旅行者の数はおよそ369万2200人で、去年の同じ月と比べ5.5%減少しました。▼高市総理の台湾有事に関する答弁をめぐり、中国政府が日本への渡航自粛を呼びかけていることから、中国からの観光客が去年の同じ月と比べ56.8%減少しておよそ33万人となったほか、▼去年は4月だっ