きょう正午過ぎ、首脳会談を終え、韓国から帰国した高市総理。休む間もなく、午後3時からは、今の国会で初となる党首討論に臨みました。まず焦点となったのは、「補正予算案の編成」です。国民民主党玉木雄一郎 代表 「ガソリン代の補助の延長、あるいは夏場の電気代・ガス代対策など、3兆円程度の補正予算を速やかに編成すべきだと思いますが、高市内閣の補正予算編成に向けた方針を伺います」高市総理 「規模感