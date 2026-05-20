俳優・舘ひろし（76）、南野陽子（58）が20日、東京・京橋エドグランで行われた映画『免許返納!?』（6月19日公開）のプレミアムイベントのレッドカーペットに参加した。【集合ショット】豪華すぎる…華やかに並ぶ舘ひろし、西野七瀬らレッドカーペットには、西野七瀬（31）、大地真央（70）、真矢ミキ（62）、宇崎竜童（80）、河合勇人監督（57）も登壇した。舘たちがレッドカーペットに登場すると集まった観客は歓声が上がっ