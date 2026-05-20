憲法改正をめぐり、日本維新の会の藤田共同代表は9条の改正と緊急事態条項が最優先だとして、隣り合う県を1つの選挙区にまとめる参議院の「合区」見直しは「優先順位が明確に低い」との考えを示しました。日本維新の会藤田文武 共同代表「憲法改正の議論は、何か与野党から『合区を優先して』という声が上がっているというような報道がありましたが、優先順位は明確に低いと」藤田共同代表は20日、「一票の格差」是正のため