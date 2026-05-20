19日、兵庫県たつの市の住宅で親子2人の遺体が見つかり、2人の上半身に複数の刺し傷があったことがわかりました。現場から中継です。私の後ろに見える、灰色の2階建ての建物が2人の遺体が見つかった現場です。発見から一夜明けた20日は、午前9時半ごろから警察の現場検証が始まり、現在も鑑識作業が続けられています。現場は兵庫県たつの市の住宅できのう午前10時半ごろ、女性2人が血を流して死亡しているのを安否確認のために訪れ