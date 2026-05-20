スクウェア・エニックスは20日、新たなゲームの未来を切り拓くゲーム開発コンテスト「SQUARE ENIX GAME CONTEST 2026」を開催することを発表。賞金総額は10億円で、「君のゲームが世界を変える！」などと呼びかけた。【写真】純銀製のスライムがデザイン！スクエニ株主優待の記念メダルジャンルや既存の枠組みにとらわれることなく、自らのアイデアで新しい「面白さ」を形にしようとするゲームクリエイターを応援するプロジェ