兵庫県たつの市で母と娘が血を流して死亡しているのが見つかりました。殺人事件の可能性もあるということです。 きっかけは知人を名乗る人から交番に寄せられた「数日前から連絡が取れない」という一件の相談でした。 19日午前10時半ごろ、警察官がたつの市新宮町段之上の住宅に駆け付けたところ、この家に住む田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）が血を流して倒れているのを見つけ、現場で死亡が確認されました。 警察に