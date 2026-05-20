プロ野球・阪神は20日、茨木秀俊投手を1軍登録、元山飛優選手の登録を抹消しました。茨木投手は前回4月22日のDeNA戦戦で先発し、5回途中5失点の内容となり23日に登録を抹消となりました。その後ファームで2試合に登板し、5月9日のソフトバンク戦では7回107球無失点とするなど、2勝を挙げました。抹消となった元山選手は5月9日に1軍登録され12日の試合で移籍後初安打をマーク、4試合の出場で打率.250となっています。