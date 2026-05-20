「完全養殖」のウナギが初めて一般向けに販売されます。販売されるのは「完全養殖」のウナギのかば焼きで、鈴木農水大臣が試食しました。鈴木農水大臣：すごくおいしい。おいしいという言葉しか出ない。「完全養殖」のウナギは、卵から育てた稚魚を親にして、さらにその卵をふ化させる技術です。今回初めて一般に向けて5月29日から、試験的に販売されることになりました。