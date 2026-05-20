◇出場選手登録【オリックス】博志投手（慶弔休暇特例対象選手）【楽天】前田健太投手（先発要員）【阪神】茨木秀俊投手（先発要員）【広島】森翔平投手（先発要員）◇同抹消【オリックス】高島泰都投手（慶弔休暇特例代替選手）【楽天】宋家豪投手（再調整）【阪神】元山飛優内野手（再調整）【DeNA】竹田祐投手（登板機会なし）