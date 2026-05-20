「阪神−中日」（２０日、甲子園球場）阪神のドラフト１位・立石正広内野手が、甲子園での試合前練習で汗を流した。本拠地でデビューへ「たくさんのファンの方の前でプレーできるのが幸せだと思う。今日も皆さんに喜んでもらえたらいいなと思います」と心待ちにした。雨予報ということもあり、内野にはシートがかけられた甲子園。打撃練習は室内で行い、グラウンドでは外野の守備練習に時間を割いた。高校時代以来となる聖地