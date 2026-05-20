中東情勢の影響でエネルギーの安定供給が課題となるなか、政府は2026年の夏の節電要請を見送る方向で調整しています。節電要請は2023年を最後に実施しておらず、見送られれば3年連続となります。ホルムズ海峡の事実上の封鎖の影響でエネルギーの安定供給が課題となるなか、猛暑で電力消費が増える場合も安定した供給を維持できる見込みとなったためで、20日午後の経産省の委員会で議論され、正式に決定する見通しです。例年呼びか