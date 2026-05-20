いつも上機嫌な人は何をしているか。『50代は「気分がいい人」がうまくいく』（三笠書房）を出した作家で編集者の越智秀紀さんは「外見を繕っても、皮膚が悲鳴を上げている限り、脳は上機嫌になれない。見えないところに投資することが大切だ」という――。写真＝iStock.com／BONDART※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／BONDART■小さな妥協の積み重ねが、「上機嫌」を奪う「プレイヤーとしては優秀だけど、なぜかいつも余