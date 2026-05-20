AIを使いこなすには、どうすればいいか。AI変革コンサルティングを手がけるブリングアウトCEOの中野慧さんは「商談の録音データそのものには価値はない。そこに『我が社独自の判断基準』というレンズをかざした瞬間、初めて意味が浮かび上がる」という――。※本稿は、中野慧『生成AIで最強の組織が生まれる トップと現場をつなぐ一次情報経営』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／tadamichi※写真はイメ