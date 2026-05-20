米メディア「ファンサイデッド」は１９日（日本時間２０日）、「ここまでで最も期待外れの選手トップ１０」を発表。アストロズの今井達也投手（２８）が１０位にランクされた。今井は３年総額５４００万ドル（約８５億円）の大型契約でアストロズ入りしたが、右腕の疲労で負傷者リスト入りするなど順調ではなく、ここまで５試合に先発して１勝２敗、防御率８・３１と苦戦。同メディアは「今井はアストロズの先発ローテーション