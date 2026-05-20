米歌手で女優のセレーナ・ゴメス（３３）が?Ｘ指定映画?に出演すると米誌バラエティが今週報じた。同誌によると、ゴメスは、「ブルータリスト」（２０２４年）のブラディ・コーベット監督による次回作で「過激な内容」に挑戦するという。同作は豪華キャストがウワサされ、ゴメスのほか、オスカー女優のケイト・ブランシェットや「ＳＨＡＭＥ―シェイム―」（２０１１年）のマイケル・ファスベンダーも出演が噂されている。タ