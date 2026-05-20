大相撲夏場所１１日目（２０日、東京・両国国技館）、十両炎鵬（３１＝伊勢ヶ浜）が十両風賢央（２６＝押尾川）に押し倒されて、７勝４敗となった。取組後は「中に入れそうで入れず、スタミナ負けですね。何回かチャンスはあったけど、終始相手が上手かったですね」と唇をかんだ。３年ぶりに十両復帰した場所で、初日から５連勝。しかし、１０日目の十両西ノ龍（２５＝境川）戦から２連敗となった。勝ち越しへの意識について