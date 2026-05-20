最盛期に約780店舗が軒を連ねた大阪・布施商店街は、半数近くがシャッターを下ろし観光客もほぼいなかった。それが今では年間1万人、44カ国から観光客が訪れる街に変わった。突破口を開いたのは「商店街ごとホテルにする」という“20代のヨソ者たち”だった。フリーライターのマーガレット安井さんが取材した――。筆者撮影SEKAI HOTELプロジェクトマネージャー北川茉莉さん - 筆者撮影■シャッター商店街を変えた異色のホテル「シ