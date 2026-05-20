俳優のイ・ミンギ側が、最近行われた税務調査の結果に関連して公式コメントを発表し、故意的な脱税疑惑について明確に否定した。5月20日、イ・ミンギの所属事務所SANGYOUNG ENTは公式報道資料を通じて、「まず今回の件により、多くの方々にご心配をおかけしたことを深くお詫び申し上げる」と謝罪したうえで、税務調査の経緯について説明した。【写真】イ・ミンギ、共演女優と“カップル”SHOT所属事務所側は「イ・ミンギはデビュー