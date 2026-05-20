LE SSERAFIMのチェウォンが、透明感のある歌声でファンを魅了した。5月19日、チェウォンはYouTubeチャンネル「KBS Kpop」で公開された音楽コンテンツ「リムジンサービス」に出演した。【注目】チェウォン、カムバ3日前に電撃離脱…原因はヘドバン？デビュー初期の出演以来、約4年ぶりに同コンテンツに出演したチェウォンは、大きく成長したボーカル力と、さらに深まった余裕を見せた。（写真＝YouTubeチャンネル「KBS Kpop」）チェ