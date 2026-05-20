国産うなぎの養殖･加工などを手がける山田水産は、5月20日、人工種苗から育てた「完全養殖ウナギ」の蒲焼を試験販売すると明らかにした。世界初の試みとなる。5月29日から、同社「山田のうなぎ」ブランドの東京･築地本店や日本橋三越本店、イオングループのECサイトなどで、「山田のうなぎ完全養鰻」として販売する。同社公式オンラインショップでの予定販売価格(参考価格)は、ギフト箱･2尾セットで税込9,720円(送料別)。規定数量