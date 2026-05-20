九州電力の社員が、自社が関係する民事訴訟の法廷で裁判所の許可なく録音していた問題について、西山勝社長は20日、「組織的な改善が必要だ」と述べました。■九州電力・西山勝 社長「組織として、おかしいのではないかというところがあったら、ストップがかかる組織にしていかないといけない。」会見を行った西山社長は、問題について初めてコメントしました。九州電力は18日、複数の社員が、自社が関係する民事訴訟の法廷で裁判