２０日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、１９日午後１時頃、東京都奥多摩町で警視庁青梅署員が上半身のない遺体を発見。同署ではクマに襲われた可能性もあるとみて身元の確認を進めていることを報じた。環境省によると、都内でのクマによる死者は少なくとも２００８年度以降、確認されていないことを伝えた後、コメンテーターで出演のフリーアナウンサー・古舘伊知郎氏は「僕はクマの出没