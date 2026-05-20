◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽阪神茨木秀俊投手▽広島森翔平投手【出場選手登録抹消】▽阪神元山飛優内野手▽ＤｅＮＡ竹田祐投手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽オリックス博志投手▽楽天前田健太投手【出場選手登録抹消】▽オリックス高島泰都投手▽楽天宋家豪投手