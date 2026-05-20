女優の大地真央、真矢ミキが２０日、都内で舘ひろし主演映画「免許返納！？」（６月１９日公開、河合勇人監督）のプレミアイベントに出席した。２人はリムジンから降りて、レッドカーペットの敷かれた大階段を歩いた。共に宝塚歌劇団出身だが、８学年差で同じステージに立つ機会は少なかった。「宝塚では間に合わなかったけど、ドレス姿でご一緒できてうれしく思います」と真矢。大地を「大大スター」と絶賛した。同映画は、