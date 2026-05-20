高市早苗首相が信頼を寄せる黒田武一郎宮内庁長官（66）が、愛子天皇待望論や皇室典範改正に関する「週刊文春」の直撃取材に応じた。【画像】愛子さまは全身“ライトブルー”のセットアップをお召しに…ここ1〜2年で「大人びた雰囲気がぐっと増した」“愛子さまの変化”を写真で見る黒田氏といえば、元総務官僚で事務次官まで上り詰めた人物。高市氏が総務相時代の部下であり、首相から「ブイチロウさん」と呼ばれるほどの信頼