日本政府観光局によりますと、先月、日本を訪れた外国人の数はおよそ369万2000人で、去年の同じ月と比べて5.5％減少しました。桜シーズンに合わせ訪日需要が高まった一方、去年よりもイースター休暇が早かったため、ヨーロッパを中心に観光客が3月と4月に分散しました。日本への渡航自粛が呼びかけられた中国からの訪日者数は去年の同じ月より56.8％減少し、去年12月以降、前年をおよそ5割から6割下回る状況が続いています。