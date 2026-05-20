102歳で永眠した作家・佐藤愛子さんの最期の様子を、娘の杉山響子さんが「週刊文春」の取材に明かした。【画像】夫の田畑麦彦さん、娘の響子さんと笑顔を見せる、若かりし頃の佐藤愛子さん佐藤さんといえば、1923年生まれの作家。1969年に『戦いすんで日が暮れて』で直木賞を受賞。2016年には『九十歳。何がめでたい』が大ベストセラーとなり、草笛光子主演で映画化もされた。102歳で亡くなった佐藤愛子さん©文藝春秋急