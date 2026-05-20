日本野球機構(NPB)は20日の公示を発表。オリックスは博志投手を1軍登録し、郄島泰都投手を登録抹消しました。博志投手は4月29日に初昇格を果たすと、今季3試合に登板。1勝1HP、防御率0.00といずれも好投をみせました。15日に「慶弔休暇特例措置」で登録抹消となっていましたが、今回1軍登録となりました。登録抹消となった高島投手は、その代替指名選手として1軍に昇格し、同日のロッテ戦に先発。5回3失点で勝ち負けはつきま