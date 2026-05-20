俳優の山田裕貴（35）が20日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「ご飯食べてまーーーす」と書き出した山田。変顔写真を添えた。「このあと映画観るよ〜」とコメント。ファンからは「インスタ開けて一発目に出てきてびっくりしました」「1枚目の写真ウケた」「変顔きたあ」「やかましいわ笑笑笑笑」「顔www」「顔がうるさくてうれしい！楽しい！」「これだからファンやめられないのよ」「目がアニ