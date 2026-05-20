今の国会で初めてとなる党首討論が行われ、高市総理大臣と野党6党首が論戦を交わしました。中継です。古谷朋大記者の中継です。つい先程終了した党首討論で、国民民主党の玉木代表は、現在政府が実施しているガソリン補助金について出口戦略をどう考えているのかただしました。国民民主党・玉木代表「ガソリン代の補助は一定程度、延長すべきだと思うんですが、例えば補助の発動水準を段階的に引き上げていくなど、こういった出口