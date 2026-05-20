アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、27日から期間限定で「ハンバーグ屋のメンチカツ」フェアを開催する。【写真】ドンキ自慢の味が大集合！新商品「パーティーセット」この時期恒例となった同フェアは今年で5年目。ハンバーグパティに生パン粉の衣をまとわせ、サクサクっとした食感とじゅわっとあふれる肉汁を愉しめるメンチカツに、ソースはおなじみのハンバーグソース、カリーソース、デミソース