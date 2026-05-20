サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に挑む日本代表の長谷部誠コーチ（42）が20日、千葉県内で取材対応。5大会連続のW杯出場となった39歳のDF長友佑都への期待を口にした。「一番は選手としてピッチで示してもらいたい。彼のエネルギー、経験値はいい影響を与えられる。5回目ということで、その立場に立ったのは世界でも数えるほど。僕自身も3回しか立っていないので未知の部分はある。彼の強い思いは見てきている一人。チー