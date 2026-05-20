フィギュアスケート男子でバンクーバー五輪出場のプロスケーター、織田信成が２０日放送のＡＢＣラジオ「ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です」に出演。１週間前の引退会見で結婚を発表した女子で五輪２大会連続メダルの坂本花織さんについて言及した。坂本さんはちょうど１週間前の放送と同時刻に引退会見。放送中だった織田は当然、結婚発表のニュースを知らなかったが、突然、スタッフがざわつき始めたのだという。「紙一枚