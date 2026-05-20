米軍が実施した高機動ロケット砲システム「ハイマース」の射撃訓練＝20日午後1時20分、静岡県の陸上自衛隊東富士演習場米軍は20日、陸上自衛隊東富士演習場（静岡県）で高機動ロケット砲システム「ハイマース」の射撃訓練を実施し、防衛省によると計12発が発射された。演習場内を通る国道469号の一部区間を一時通行止めにした。午後1時5分ごろに1発目の「バン」という激しい破裂音が響き、白煙が上がった。発射はおよそ15分続い