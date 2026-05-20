日本政府観光局が２０日発表した４月の訪日客数（推計値）は、前年同月比５・５％減の３６９万２２００人となり、３か月ぶりに前年同月を下回った。訪日中国人客が５６・８％減の３３万７００人となったことが影響した。国・地域別では、香港も１４・３％減の２２万６０００人と減少した。台湾有事を巡る高市首相の発言をきっかけに、中国政府が日本への渡航自粛を呼びかけている影響が続いている。中東情勢の悪化による世界