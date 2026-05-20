阪神は20日、元山飛優内野手(27)の出場選手登録を抹消した。元山は今月9日に初昇格。12日のヤクルト戦(神宮)では移籍後初安打もマーク。ここまで4試合の出場で打率・250だった。入れ替わりでこの日の中日戦に先発する茨木秀俊投手(21)を登録した。