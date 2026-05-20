レジェンドアニソン歌手の前川陽子が２０日、ＮＨＫ「うたコン」に生出演。代表曲の「キューティーハニー」をＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴと共演したが、その圧倒的な歌声と衣装でネットの話題をさらった。前川は７３年の「キューティーハニー」の主題歌を熱唱。金髪のウルフヘアにピンクの手袋、黒のリボンを首に巻き、星が描かれた青い衣装で登場したが、歌唱時にはこれに黒の近未来的なゴーグルをつけ、圧巻の歌声を披露した。