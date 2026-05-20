〈高市首相「秘書も面識がない」と断言も…オンラインのやりとりは「私に聞かれてもわかりません」文春が報道「高市陣営の中傷動画投稿」とは？《第2弾記事で新証拠も登場》〉から続く高市早苗首相陣営が、自民党総裁選と衆院選でライバルや野党への“中傷動画”を作成・拡散していた問題。高市首相は国会で次のように答弁した。【画像】「皆さんに知らしめてやって下さい」とメッセージを送っていた高市氏の公設第一秘書・木