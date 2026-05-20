約138万円の最安グレードでも安全性は妥協なし！近年、日本国内の新車市場では車両価格の上昇が続いており、手頃な価格で買えるSUVの選択肢が狭まりつつあります。そんななか海外に目を向けると、日本の常識を覆すような低価格で魅力的なモデルが多数存在しています。それが、韓国の自動車ブランドであるキア（Kia）が2026年4月20日、インドにおいて初公開し、同日より販売を開始した人気コンパクトSUV「シロス（Syros）」の20