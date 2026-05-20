ドラコンプロとして数々のタイトルを獲得してきた鈴木真緒が自身のインスタグラムを更新。レクサス沼津のコンペでドラコンホールを担当したことを投稿した。【連続写真】身長154センチで最長328ヤード！鈴木真緒の豪快スイングこのコンペには鈴木と同じくJPDA（日本プロドラコン協会）に所属し、公式最長飛距離429ヤード、ドラコン日本大会で優勝経験も持つ松本一誠、337ヤードの記録を持つ嘉数舞美も参加。参加者たちとのドラコ