申ジエ（韓国）が自身のインスタグラムを更新。「1999年にも2026年にも、お父さんと一緒に」「ありがとう」と記すと、室内でパッティングの練習に励む2本の動画を投稿した。【動画】11歳の申ジエ、2枚重ねたコインを1枚だけ打ち抜く正確無比なストローク1本目は今年のもの。廊下でパターの練習をするジエの目の前に、父親が次々にボールをセット。タイムラプス映像のため1打ごとの間隔は分からないが、黙々と打ち続ける姿が収めら