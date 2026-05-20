時代劇の巨匠イ・ビョンフン監督の作品、韓国時代劇『馬医』（全50話）がBS日テレで、あす21日より放送される。（月〜金 後5：00〜※2話連続放送）【画像】韓国時代劇 『馬医』相関図同作は「命を、絶対あきらめない。男は自分の医道を突き進んだ。そこに命がある限り」と、馬の医者からやがて王の主治医にまでなった男の波乱に満ちた生涯をドラマチックに描く“メディカル史劇”。 17世紀・朝鮮王朝時代。共に医学の道を志