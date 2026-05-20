歌手の中尾ミエ（79）が、21日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演する。【写真】79歳とは思えない…ハリのある笑顔を見せる中尾ミエ15歳で歌手デビューした中尾は、当時から共演している黒柳徹子とも長い付き合いだという。毎朝恒例、ご近所仲間とのラジオ体操も継続中。春にはみんなで花見を楽しんだそう。体力強化に関して最近は少し考え方が変わり「まだ出来る」と過信する事が危ないと分かり無