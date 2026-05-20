オリックス・博志投手が20日、京セラドームでソフトバンク戦を戦う1軍本隊に再合流し、出場選手登録された。同投手は親族の不幸により、15日に今季から導入された「慶弔休暇特例措置」によって出場選手登録を抹消されていた。19日のファーム・リーグ、広島戦（京セラドーム）で登板し、1回をわずか7球で無失点。同特例によって出場選手登録抹消後10日を待たずに再登録となった。また、博志の代替選手として登録されていた高