20日、高市早苗総理と野党党首による党首討論が行われ、トップバッターの国民民主党・玉木雄一郎代表が指名された際、委員会室が激しい拍手と声援に包まれ、委員長が連呼して注意を促す一幕があった。【映像】国会騒然→「ご静粛に願います！」の瞬間（実際の様子）激しい論戦が予想される討論の開始直前、委員長は「議事の妨げとなるような不規則発言などは慎まれますようお願いいたします」と、議員や傍聴席に対して事前に釘