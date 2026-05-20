19日午前、兵庫・たつの市の住宅で住人の田中澄惠さん（74）と娘の千尋さん（52）が血を流して死亡しているのが見つかりました。捜査関係者によりますと、2人とも上半身に複数の刺し傷があり、母親に比較的多くの傷があったということです。田中澄惠さんの知人：（澄惠さんは）もめ事が起きるような方じゃない。警察官が駆けつけたところ、玄関の鍵は開いていて、凶器は見つかっていません。さらに、2人が倒れていた室内に加え、家