NPB(日本野球機構)は20日の公示を発表。広島は森翔平投手を1軍登録しました。森投手は20日のDeNA戦に今季2度目の先発予定。1軍では4月8日の巨人戦に先発登板し、7回無失点の好投。しかしリリーフ陣が逆転を許し、白星はつきませんでした。20日は今季初勝利を狙います。