NordVPNは2026年5月19日、世界22ヵ国・22,000人を対象に実施したデータプライバシー意識調査を発表した。本調査は2026年2月10日から4月8日にかけて、18歳から74歳の日本1,005名、グローバル22,000名を対象に、NordVPN・Cintパネル等を通じて実施されたもの。日本におけるデータプライバシー意識調査○世界最下位は日本、トップのメキシコと大きな差国別 データプライバシー意識調査22ヵ国の平均スコアは71%である。上位はメキシコ(