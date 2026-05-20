5月12日に都内で「第1回映画館大賞」の授賞式が行われ、吉沢亮（32）主演の『国宝』（’25年6月公開）が初代大賞に輝いた。「多くの方に映画館へ足を運んでほしい」という願いから、創設された同賞。’25年公開の988作品と’26年公開予定の162作品を対象に、全国3000名を超える映画館スタッフの投票による受賞作品が発表された。ところが一部映画ファンの間では、受賞作品の選考基準などに賛否が巻き起こっているのだ。今回の受賞